L'uruguaiano ha parlato in una lunga intervista al programma "El Transistor" della radio spagnola "Onda Cero". Dall'addio al Barcellona alla nuova avventura con l'Atletico Madrid. E anche una frase sulla Juventus: "Si è parlato tanto, ma non mi voleva solo lei, c'erano anche altri club interessati. Il passaporto italiano? Ci lavoravo da un anno"

"Non c'era solo la Juventus in estate, ma anche altri club interessati. Il passaporto italiano? Ho continuato a portare avanti il discorso perché ci stavo lavorando da un anno". A dirlo è Luis Suarez, bomber ex del Barcellona e ora nell'Atletico di Simeone, nel programma "El Transistor" della stazione radio spagnola "Onda Cero". Una lunga intervista in cui l'uruguaiano ha parlato della sua nuova avventura, dell'addio al Barcellona e, brevemente, anche della possibilità di andare alla Juventus in estate, prima del caso nato dopo la prova d’idoneità per ottenere la cittadinanza italiana.

L'addio al Barcellona Dunque tanti altri temi toccati. In primis l'addio ai blaugrana: "Fino a quando non ho lasciato il Barcellona non volevo fare nulla. Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non contava su di me. Ho accettato la decisione ma gli ho detto che avevo un contratto e che sarebbe stata la società a comunicarmelo. Non sono riuscito a parlare con Bartomeu, lo ha fatto il mio avvocato. È stata dura, specie quando ho dovuto dirlo ai miei figli". Chiusa una porta se n'è aperta un'altra. Con l'Atletico Suarez è primo in campionato (+10 su Barça e Real con una partita in meno) e capocannoniere della Liga. "A Madrid ho avuto subito un ottimo feeling. La verità è che qui mi trovo molto bene. Simeone è uno di quegli allenatori che quando si tratta di convincere un giocatore lo fa, grazie alla sua mentalità. Mi ha detto che si fidava delle mie qualità nonostante qualcuno dicesse che non ero più al massimo della carriera". I risultati stanno dando ragione a entrambi.