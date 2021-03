Senso di appartenenza, stabilità economica, ritorno ai vertici: sono questi i punti fondamentali su cui Joan Laporta ha voluto battere nella sua conferenza stampa di insediamento come nuovo presidente del Barcellona. "Solo Dio sa cosa c’è voluto per arrivare fin qui. La frase è di Johan Cruijff e non si riferiva soltanto al denaro. Mi appresto a questa nuova fase con umiltà, generosità e coraggio. Spero che sarà una splendida tappa. Il Barça è una grande famiglia, se lo amiamo dobbiamo fare lo stesso con tutti i nostri atleti, in questo periodo in cui non c'è il calore dei tifosi, che meritano un applauso e a cui rivolgo un appello: pensate a cosa potete fare per il club e non soltanto a cosa possiamo fare per voi. Come ha detto Joan Gamper, il nostro fondatore, sotto gli stemmi battono i nostri cuori: ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare nuovi sponsor. Gamper ha avvicinato il Barcellona alla comunità e ci sentiamo eredi di quei valori. Attraverso la nostra fondazione, vogliamo essere legati a tutte le cause giuste per rendere felici le persone, difendendo i diritti umani" ha esordito Laporta. Diverse rappresentanze delle varie squadre hanno assistito alla conferenza al Camp Nou, tra cui ovviamente Lionel Messi a cui il presidente si è rivolto direttamente: "Se avessimo lo stadio pieno, sono sicuro che non te ne andresti, anche se la pandemia ci colpisce. Ma proveremo a convincerti. Come ben sai, ho un affetto speciale per te".