1/16 Instagram @lunin_andrey

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO. Li avevamo lasciati così, allo stadio José Zorrilla, per una proposta di nozze direttamente "sul campo" e non sorprenderà allora più tanto la scelta di Andriy Lunin - ex portiere del Valladolid e oggi tornato alla casa madre Real - di optare per un abbigliamento "sportivo" nel giorno delle sue nozze...