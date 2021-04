Episodio insolito al Sanchez Pizjuan, nel corso della partita vinta 2-1 dalla squadra di Julen Lopetegui. L'arbitro De Burgos Bengoetxea fischia la fine del match al 93', quando mancava ancora un minuto al termine del tempo regolamentare, con la squadra ospite a caccia del gol del pari. Dopo un po' di dubbi e segnalazioni ha richiamato tutti in campo per giocare l'ultimo minuto, qualche giocatore si era già tolto i vestiti, altri erano in tribuna. Niente, sono dovuti tornare in campo

