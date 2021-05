Atletico e Real ok, decisiva l'ultima giornata

Sarà Atletico Madrid-Real la lotta per il titolo di campione di Spagna 2020-21. Un duello che resterà acceso fino all'ultima giornata dal momento che sia i colchoneros che le merengues hanno portato a casa i tre punti rispettivamente contro Osasuna e Athletic Bilbao lasciando praticamente inalterata la loro classifica e il distacco: la squadra di Simeone conserva due punti di vantaggio sul Real e nell'ultima gara, il prossimo 23 maggio, affronterà ancora in trasferta il Real Valladolid che lotta per non retrocedere. Il Madrid, invece, se la vedrà con il Villarreal finalista di Europa League che, potenzialmente, potrebbe raggiungere ancora il quinto posto in classifica. Per l'Atletico, la certezza della vittoria del titolo arriverebbe solo con un successo nell'ultima giornata, possibile l'arrivo a pari punti in caso di pareggio dei colchoneros e successo del Real. In quel caso sarebbe la squadra di Zidane a spuntarla in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti (un pareggio e un successo per il Real). Dunque tutto aperto ma con l'Atletico che ha il destino nelle proprie mani. Tutto già deciso anche in chiave Champions con il Barcellona (battuto dal Celta in casa) e il Siviglia sconfitto a sua volta dal Villarreal già certi della partecipazione: resta da decidere in quale ordine. Attualmente il Barça è terzo a +2 sul Siviglia. La lotta per il quinto posto è a tre: Real Sociedad, Betis e Villarreal raccolte in un solo punto.