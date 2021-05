3/16

2011-2012



A Natale 2011 (il 23 dicembre) il regalo più bello per Simeone, ormai allenatore, che dopo aver iniziato la sua seconda carriera in Argentina (Racing, Estudiantes, River, San Lorenzo), è passato anche dalla Serie A, con il Catania. L’Atletico infatti gli affida la panchina del club in cui aveva giocato dal 1994 al 1997 e dal 2003 al 2005. Simeone eredita da Manzano una squadra al decimo posto nella Liga e la porta al quinto (quarto posto, e qualificazione Champions, mancati per 2 punti). Sarà l’unica volta in cui non andrà sul podio, in questi 10 anni