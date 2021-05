Madrid, incendio in cantiere del Bernabeu. Video

Momenti di apprensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 maggio all'interno dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Un piccolo incendio è divampato nell'area, originando una fitta e alta colonna di fumo, ben visibile dai quartieri limitrofi. Come spiega As, le fiamme avrebbero avuto origine in uno dei cantieri allestiti per ristrutturare lo stadio che ospita il Real Madrid. Le cause sono ancora da verificare ma l'intervento sul posto dei vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo in meno di un'ora.