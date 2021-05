La lettera d'addio dell'allenatore francese ai tifosi del Real Madrid ad As: "Quando sono tornato è perché me lo chiedevate tutti voi, perché condivido i valori del 'madridismo' e ho sempre provato a trasmetterli. Passare 20 anni al Real è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita, ma ora sento che la società non mi dà più quella fiducia di cui ho bisogno. Alcune cose mi hanno fatto male, come leggere sui giornali che in caso di sconfitta sarei andato via. Ma una cosa è certa: abbiamo dato sempre il massimo" Condividi:

Dopo poco più di due anni si chiude anche la seconda esperienza di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. L'allenatore francese ha deciso nuovamente di lasciare i blancos, al termine di una stagione che ha visto la sua squadra arrivare seconda in campionato e uscire alle semifinali di Champions League. In una lunga lettera indirizzata ai tifosi al quotidiano sportivo madrileno As, Zidane ha spiegato i motivi della sua decisione: "Cari madridisti, per vent'anni, dal primo giorno in cui ho messo piede nella città di Madrid e ho indossato la maglia bianca, mi avete dato il vostro amore – si legge - Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di molto speciale tra di noi. Ho avuto il grande onore di essere giocatore e allenatore del club più importante della storia. Per tutto questo, ho voluto scriverti questa lettera per salutarti e spiegarti la mia decisione di lasciare la panchina. Quando a marzo 2019 ho accettato di tornare ad allenare il Real Madrid dopo una pausa di circa otto mesi, è stato perché me lo ha chiesto il presidente Florentino Pérez, certo, ma anche perché me lo chiedevate voi tutti i giorni. Quando ho incontrato uno di voi per strada ho sentito il supporto e la voglia di rivedermi in panchina. Perché condivido i valori del 'madridismo', questo club che appartiene ai suoi membri, ai suoi tifosi, al mondo intero. Ho cercato di trasmettere io stesso questi valori in tutto ciò che ho fatto, ho cercato di essere un esempio".

"20 anni di Real la cosa più bella della mia vita, vado via perché..." approfondimento Zidane lascia il Real: no di Allegri, idea Conte "Passare vent'anni a Madrid è stata la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita e so che lo devo esclusivamente a Florentino Pérez che ha scommesso su di me nel 2001, che ha lottato per me, per farmi venire quando c'erano certe persone che erano contro di me – prosegue Zidane - Lo dico con il cuore, sarò sempre grato al presidente per questo. Per sempre. Adesso ho deciso di andare via e voglio spiegare bene i motivi. Vado, ma non mi butto giù dalla barca e non sono stanco di allenare. A maggio 2018 sono andato via perché dopo due anni e mezzo con tante vittorie e tanti trofei sentivo che la squadra avesse bisogno di un nuovo discorso per restare al top. Oggi le cose sono diverse. Me ne vado perché sento che la società non mi dà più la fiducia di cui ho bisogno, non mi offre il supporto per costruire qualcosa a medio o lungo termine. Conosco il calcio e conosco le esigenze di un club come il Madrid, so che quando non vinci devi andare. Ma qui è stata dimenticata una cosa molto importante, è stato dimenticato tutto quello che ho costruito quotidianamente, quello che ho contribuito nel rapporto con i giocatori, con le 150 persone che lavorano con me intorno alla squadra. Io sono un vincitore nato ed ero qui per conquistare trofei, ma al di là di questo ci sono gli esseri umani, le emozioni, la vita e ho la sensazione che queste cose non siano state valorizzate. Voglio rispettare ciò che abbiamo fatto insieme".