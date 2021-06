"Qui per giocare un calcio offensivo e spettacolare"

vedi anche

Ancelotti-Real: il "remake" dei migliori anni?

Nuova avventura nel Real Madrid che, in caso di vittoria nella Liga, gli potrebbe permettere di diventare il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto tutti e cinque i grandi campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e appunto Spagna). Un giro dell'Europa che Ancelotti porta sempre con sè in termini di esperienze: "Bisogna ricordare ogni giorno per cercare di migliorare. Ho avuto un'esperienza positiva in Germania, Italia e Inghilterra. È un'esperienza che ti fa crescere e qui torno con altri sei anni di esperienza. Spero che sia un bene per il Real Madrid. Un allenatore da solo non può vincere. Il modo per vincere è con la combinazione di allenatore, giocatore e club". E sullo stile di gioco da adottare a Madrid, Ancelotti non ha dubbi: "Il requisito di questo club è giocare un calcio offensivo, spettacolare, di qualità e intenso. È lo stesso e non è cambiato nulla. Ricordo La Décima come un successo fantastico perché abbiamo fatto molto bene quella stagione. Abbiamo giocato bene ogni partita e anche in una finale molto difficile contro l'Atlético. È stata una felicità incredibile e ricordo perfettamente la notte di Cibeles. So che i tifosi sono molto uniti alla squadra e il messaggio che voglio mandare loro è che sono molto felice di tornare".