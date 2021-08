Dopo l'addio improvviso di Messi, Koeman dovrà fare a meno anche del Kun Aguero per 10 settimane: l'attaccante argentino non è sceso in campo durante il Trofeo Gamper a causa di un problema al tendine interno del polpaccio della gamba destra, evidenziato durante l'allenamento di domenica mattina. Respinte le voci che vorrebbero Aguero lontano dal Barça dopo l'addio di Messi

Piove sul bagnato in casa Barcellona, che dopo l'addio di Leo Messi deve fare i conti anche con un infortunio piuttosto serio per il Kun Aguero. Il club blaugrana ha confermato che l'assenza dell'attaccante argentino al Trofeo Gamper è dovuta a un problema al tendine interno del polpaccio della gamba destra che, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, dovrà tenerlo a riposo per circa 10 settimane. Una brutta battuta d'arresto nei piani di Ronald Koeman, che dovrà completamente ripensare al proprio reparto offensivo viste le perdite di Messi e Aguero nel giro di pochi giorni e potrà fare affidamento soltanto su Depay, Griezmann e Braithwaite per la prima parte di stagione. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, in questo momento Aguero si muove con le stampelle e non riesce nemmeno a poggiare il piede destro a terra, motivo per cui l'argentino non ha presenziato nemmeno alla conferenza stampa di addio di Messi.