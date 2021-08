Messi-PSG, oggi è atteso a Parigi: le news LIVE

"Mi sarebbe piaciuto salutare in un altro modo, anche se un addio non è mai qualcosa di bello". Messi si affida a un post su Instagram per abbracciare virtualmente i tifosi dopo la conferenza di oggi al Camp Nou. "Avrei voluto continuare qui - aggiunge - posso solo ringraziare chi mi ha accompagnato in tutti questi anni. E per i tifosi che mi hanno dato tanto amore. Ho cercato di contraccambiare dando tutto per la maglia"