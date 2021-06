3/8

IL RITORNO IN ITALIA DI MOURINHO



In pochi avevano saputo leggere quelle sue dichiarazioni riguardo un possibile ritorno in Italia al quale non avrebbe detto di no. Chi poteva mai immaginare che stesse parlando di un futuro imminente? Appena due giorni dopo quelle parole (“Allenerei anche una rivale dell’Inter”, 2 maggio), un comunicato ufficiale della Roma coglie tutti di sorpresa: Mourinho allenerà i giallorossi nella prossima stagione. Accordo trovato in gran segreto, tanto che c’è chi all'inizio ha pensato addirittura a uno scherzo