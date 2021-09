17/23 ©Getty

Il Ct Scaloni ha commentato la sospensione della partita a TyC Sports: "Non siamo stati avvisati in nessun momento del fatto che non avremmo potuto giocare la partita. È molto triste, doveva essere una festa per tutti e invece è finita così. Vorrei che il nostro Paese fosse a conoscenza di ciò che è accaduto. Non sono in cerca di colpevoli, ma è tutto molto triste. Io da allenatore devo difendere i miei giocatori. Se qualcuno entra dicendo che vuole portarli via, io non posso permetterlo. In ogni caso noi volevamo giocare e lo stesso vale per i brasiliani"