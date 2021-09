L'idea della Liga per dare un’identità a una delle partite più seguite del mondo: Real Madrid-Barcellona avrà un suo logo che comparirà al posto del classico "vs" nelle presentazioni della sfida e trasmetterà i valori del "Clasico"

"Il nuovo logo è un’immagine innovativa, fresca ed eccitante, che si connetterà con tutto il pubblico e soprattutto con i più giovani, con uno stile che ricorda gli ambienti in cui passano più tempo (digital) e le loro passioni (e-sports, serie, cultura urbana, ecc.). Un’identità visiva che trasmette non solo l’oggi ma il domani di questo grande spettacolo che paralizza il mondo", si legge in una nota.





Lo troveremo al posto del classico “vs” che separa Real Madrid e Barcellona in tutte le presentazioni della sfida: un modo per calarci immediatamente nell’atmosfera. E chissà che il calcio italiano non decida di prendere spunto per creare le sue “icone” delle partite più iconiche…