La squadra di Ancelotti dilaga 6-1 contro il Maiorca e ritrova il primo posto, scavalcando l'Atletico. Decisivo uno straordinario Asensio, autore di una tripletta, poi doppietta di Benzema e gol di Isco. In serata vince 4-1 il Villarreal, successo anche per il Siviglia contro il Valencia, mentre l'Alaves resta a 0 punti

REAL MADRID-MAIORCA 6-1

3', 78' Benzema (RM), 24', 29', 55' Asensio (RM), 25' Lee Kang-In (M), 84' Isco (RM)



Il Real Madrid ottiene il quarto successo consecutivo in campionato e compie il controsorpasso sull'Atletico in testa alla classifica. Partita subito in discesa per la squadra di Ancelotti, avanti dopo tre giri di orologio: lo scivolone di Gaya favorisce Benzema che, col destro, punisce il portiere non esente da colpe. Poi si scatena Marco Asensio che inizia la sua festa personale, ribattendo in rete una respinta corta del portiere. La reazione del Maiorca è immediata e grazie al mancino di Lee Kang-In accorcia le distanze, ma Benzema e Asensio combinano ancora alla grande e lo spagnolo firma il 3-1 prima della mezz'ora. Nella ripresa trova spazio anche per siglare la tripletta con un mancino a fin di palo che vale il poker dei Blancos. Nel finale c'è gioia anche per Benzema che controlla di schiena e fa doppietta (grazie anche all'aiuto di una deviazione) prima del definitivo 6-1 di Isco, a segno con un piazzato sull'assist di Vinicius.

TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho (80' Santos), Alaba, Militao, Gutierrez; Asensio (72' Isco), Valverde, Camavinga (60' Blanco); Rodrygo (72' Lucas Vazquez), Benzema (80' Jovic), Vinicius Jr. All. Ancelotti



MAIORCA (4-4-2): Reina; Sastre, Valjent, Gaya (59' Costa), Olivan; Kubo (46' Baba), Battaglia, Febas (59' Sanchez), Lee; Hoppe (59' Prats), Junior (76' Mboula). All. Garcia



Ammoniti: Rodrygo (RM), Baba (M), Nacho (RM)

Il Siviglia batte il Valencia, vincono anche Villarreal ed Espanyol

Nello scontro diretto di giornata a far festa è il Siviglia che vince 3-1 contro il Valencia e lo supera in classifica. Succede tutto nel primo tempo, con gli andalusi scatenati nei primi 22 minuti: sblocca il Papu Gomez, poi arriva l'autogol di Lato e il tris di Mir. Gli ospiti cercano di riaprirla con Duro ma non succede più nulla. In serata il Villarreal cala il poker ai danni dell'Elche: apre il botta e risposta Pino.-Mojica, poi con un gol per tempo firmato da Trigueros e Danjuma la squadra di Emery indirizza la gara e la chiude nel recupero con Moreno, conquistando la prima vittoria dopo 4 pareggi. Resta a 0 punti, infine, lAlaves, battuto 1-0 dall'Espanyol: decide il rigore di De Tomas.

Gli altri risultati

SIVIGLIA-VALENCIA 3-1

3' Gomez (S), 15' aut. Lato (S), 22' Mir (S), 31' Duro (V)



ESPANYOL-ALAVES 1-0

54' rig. De Tomas



VILLARREAL-ELCHE 4-1

5' Pino (V), 19' Mojica (E), 39' Trigueros (V), 60' Danjuma (V), 94' Moreno (V)