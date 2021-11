Se i campionati maggiori regalano emozioni e spettacolo in termini di gol e gioco, la magia e le storie più belle le regalano spesso le coppe nazionali. Stavolta voliamo in Spagna, dove nel primo turno di Coppa del Re, in programma tra due settimane, la Real Sociedad (vincitrice dell'edizione del 2020) sarà ospite del CF Panaderia Pulido Vega de San Mateo. Sì, probabilmente qualcuno lo avrà intuito: il club porta il nome di un panificio, il più famoso di Vega San Mateo, la località di settemila e cinquecento abitanti nell'isola di Gran Canaria. La 'Panaderia Pulido' è lo storico forno del paese, fondato nel 1923 e diventato nel corso degli anni una delle attività più redditizie di tutta l'isola. Oggi la Panaderia è anche main sponsor del club locale: la squadra di Vega San Mateo, fondata nel 1993, che ha da poco ottenuto la prima storica promozione in Segunda Division (la quarta serie spagnola). Una prima volta che ha portato tanto entusiasmo tra le vie del paese. Ma le gioie non sono finite: giocatori, dirigenza e tifosi ora scalpitano all'idea di ospitare l'attuale capolista de La Liga. Sui social il club è impazzito di gioia: "Ospitiamo la Real Sociedad. Un sogno che si avvera".