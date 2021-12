Real, colpo a San Sebastian. Barça, primo ko Xavi

Il Real Madrid sorride, piangono Atletico Madrid e Barcellona. Nel sabato della 16^ giornata della Liga, la squadra di Ancelotti fa bottino pieno battendo 2-0 in trasferta la Real Sociedad. Una gara complicata dall'infortunio occorso a Benzema costretto a uscire al 17' lasciando il posto a Jovic. E proprio il giocatore subentrato all'attaccante francese ha firmato, al 57', il 2-0 chiudendo un match aperto dalla rete di Vinicus Junior realizzata al 47'. Grazie a questo successo, le 'merengues' salgono a 39 punti a +8 sul Siviglia (che ha una gara in meno), che ha liquidato al Sanchez Pizjuan il Villarreal con un 1-0 firmato dall'ex milanista Lucas Ocampos. Il 'submarino amarillo' resta a metà classifica decisamente distante dalle prime della classe. E proprio una delle 'big four', ovvero l'Atletco Madrid incappa in una giornata decisamente sfortunata. Il gol di Cunha al 68' in favore dei colchoneros aveva indirizzato la gara in maniera quasi definitiva. Il Maiorca, invece, ha creduto nella rimonta e l'ha realizzata grazie alle reti di Russo e Kubo che, al 91', ha regalato tre punti molto importanti alla squadra di Luis Garcia. Con questa sconfitta l'Atletico resta a quota 29 punti a -1 dal Betis terzo. Non va meglio al Barcellona che incassa la prima sconfitta dell'era Xavi e arresta il suo tentativo di recupero in classifica. Blaugrana battuti al Camp Nou proprio dal Betis conquista il terzo posto in classifica e continua a confermarsi come più bella sorpresa del campionato spagnolo fino a questo momento. Il gol vittoria degli andalusi allenati da Manuel Pellegrini è stato firmato da Juanmi al 79'.