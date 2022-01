Non sarà derby madrileno nella finale di Supercoppa di Spagna, in programma domenica sera a Riad. Missione compiuta per il Real ma non per l'Atletico, battuto 2-1 in rimonta dai baschi. Succede tutto nella ripresa: dopo l'autorete di Unai Simon i biancorossi la ribaltano in 4’ con Alvarez e Nico Williams. Espulso Gimenez a tempo scaduto. L'Athletic Bilbao punta al bis dopo il trionfo nel 2021

ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO 1-2

62' aut. Simon (AB), 77' Alvarez (AB), 81' N. Williams (AB)



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Hermoso; Llorente (46' Lodi), Koke (84' Herrera), Kondogbia (51' De Paul), Lemar (85' Cunha), Carrasco; Correa (71' Suarez), Joao Felix. All. Simeone



ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga (75' Berchiche); Berenguer (70' N. Williams), D. Garcia, Zarraga (70' Vesga), Muniain; Sancet (70' R. Garcia), I. Williams. All. Marcelino



Ammoniti: Martinez (AB), Vesga (AB), I. Williams (AB), Vrsaljko (AM)



Espulso: Gimenez (AM)



Niente derby madrileno nella finale di Supercoppa di Spagna, epilogo atteso domenica sera in Arabia Saudita. Dopo il pazzo 3-2 del Real Madrid al Barcellona al termine dei tempi supplementari, l’altra semifinale disputata a Riad nega la festa all’Atletico Madrid di Simeone, battuto 2-1 in rimonta dall'Athletic Bilbao. Tutto succede nella ripresa aperta dalla sfortunata autorete di Unai Simon, portiere basco che devia nella propria porta il colpo di testa sul palo di Joao Felix. Reagisce la squadra di Marcelino che la ribalta in 4’: Alvarez non sbaglia di testa e anticipa il gol vittoria di Nico Williams, 19enne fratello minore del più noto Iñaki, in campo da una manciata di minuti ma puntuale in mischia. Non riesce l’assalto ai Colchoneros che chiudono in dieci con l’espulsione di Gimenez al 94’. Dopo il trionfo nel 2021, quindi, l'Athletic Bilbao torna in finale di Supercoppa e si giocherà il titolo contro il Real: un anno fa in semifinale la spuntarono 2-1 i baschi grazie alla doppietta di Raul Garcia. Sarà bis o rivincita dei Blancos di Ancelotti?