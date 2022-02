L'allenatore parla dell'attaccante francese, rimasto in squadra nonostante un contratto in scadenza a giugno: "Non ci spareremo sui piedi. Dembelé fa parte della nostra squadra e giocherà quando sarà chiamato in causa. Chi viene allo stadio deve sostenere anche Ousmane per il bene della squadra". E sull'Atletico Madrid, prossimo avversario: "Simeone è un grande allenatore, ma non è adatto per lo stile del Barça. La mia non è una critica" RINNOVO DEMBELE, I RETROSCENA DI GENNAIO Condividi

Alla vigilia di Barcellona-Atletico Madrid, in calendario domenica alle 16:15 al Camp Nou per la 23esima giornata della Liga, l'allenatore blaugrana Xavi si concentra sulla posizione di Ousmane Dembélé. L'attaccante classe 1997 è in scadenza di contratto a giugno, non ha un accordo con il club per proseguire in blaugrana e la sua avventura in Catalogna sembra al capolinea. "Ha un contratto, è rimasto qui. Non ci spareremo sui piedi. Dembelé fa parte della nostra squadra e giocherà quando sarà chiamato in causa. Lui è un professionista, sempre, e il suo impegno è impeccabile. Quando avremo bisogno di lui ci aiuterà, su questo non ho dubbi. Chi viene allo stadio deve sostenere anche Ousmane per il bene della squadra. L'importante è il gruppo".

"Felice per gli arrivi di Adama e Aubameyang" leggi anche Aubameyang: "Il Barça è l'opportunità della vita" Arrivato a Barcellona dal Borussia Dortmund nell'estate 2017 per 105 milioni di euro più altri 40 legati a vari bonus, Dembélé ha totalizzato con il club blaugrana 131 presenze in tutte le competizioni, con 31 gol fatti e 23 assist serviti. "O rinnovo o cessione già a gennaio" era stato l'aut aut di Xavi nei suoi confronti. "Non decido nulla unilateralmente - il concetto ribadito dall'allenatore in conferenza - siamo tutti sulla stessa barca". Dal mercato sono arrivati dei rinforzi, su tutti Adama Traorè e Aubameyang. "Si sono allenati bene - dice di loro Xavi - forse Adama arriva in un momento fisico migliore. Auba ha superato il Covid. Entrambi sono disponibili e sono venuti con grande entusiasmo. Sono contento di come ha lavorato la dirigenza in questa finestra di trasferimenti".

"Simeone lontano dallo stile del Barça" Testa all'Atletico Madrid: "Domani è un'altra finale per noi, vale sei punti: giochiamo contro i campioni in carica della Liga - sottolinea Xavi - una squadra molto dura, con un allenatore con cui giocano quasi a memoria". Xavi si è anche soffermato sullo stile di gioco dell'Atletico e sull'allenatore avversario, Diego Simeone.: "Il loro modo di giocare è molto lontano dallo stile del Barça. I nostri tifosi non lo capirebbero. Ciò non significa che l'Atletico non sia competitivo. Anzi, è una realtà. Ha vinto due campionati ed è stato vicino alla vittoria della Champions League. Simeone è un grande allenatore, ma non è adatto per lo stile del Barça. La mia non è una critica".