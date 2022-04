Supercoppa in Arabia, Piqué: "Nulla da nascondere"

Dopo le voci sulla maxi commissione da 24 mln di euro che avrebbe ricevuto Piqué per aver contribuito, tramite la sua società di eventi sportivi, all'accordo per l'organizzazione della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, il difensore del Barça ha risposto in diretta su Twitch: "Non ho niente da nascondere, si tratta di un accordo importante per il nostro calcio e ne sono orgoglioso". La RFEF: "Non abbiamo dato un euro a Piqué"

Dopo il rumor mediatico provocato dalle voci fatte circolare dalla testa spagnola 'El Confidential' sulle commissioni che la società di eventi sportivi di Gerard Piqué - la Kosmos Holding - avrebbe preso dagli accordi tra la federcalcio spagnola e l'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa per sei stagioni (si parla di un totale di 24 milioni in totale), sono arrivate le risposte dei diretti interessati. Gerard Piqué ne ha parlato in una diretta sul suo canale Twitch, in cui ha risposto alle tantissime domande che gli hanno fatto i suoi followers: "Sono molto orgoglioso per questo accordo perché per il calcio spagnolo è importante. Inoltre, è totalmente legale e dal mio modo di vedere non c'è alcun conflitto di interesse". Poi, ha proseguito: "Non ho niente da nascondere e se non fosse chiaro qualcosa resterò qui fino alle tre di notte".