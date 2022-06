"È una situazione complessa, anche se nulla a che vedere con quella che c'era un anno fa. Ora conosciamo l'entità del danno e lo squilibrio patrimoniale esistente. Abbiamo i mezzi per migliorare questa situazione". Sono le dichiarazioni del vice presidente per l'area economica del Barcellona, Eduard Romeu, a Esport3. Il club blaugrana deve migliorare la propria situazione finanziaria: le casse del club sono in negativo per 500 milioni di euro. Inoltre, circa 150 milioni di perdite ulteriori potrebbero essere aggiunte alla fine di quest'anno se non venissero presi provvedimenti entro giugno. Il 16 giugno sarà una data cruciale: si terrà, infatti, un'importante Assemblea dei Delegati, determinante per le sorti del club. "Se otteniamo la fiducia e si approva quanto chiesto, con più di 500 milioni, potremo portare a termine quanto pianificato. Ciò significa che da una parte andremo a rafforzare la squadra, dall'altra avremo un debito molto grande da ridurre. Monte ingaggi? Il nostro obiettivo è lasciarlo a 400 milioni, questo significa che dobbiamo ridurlo per 160 milioni. Lo staff tecnico può comunque lavorare e avere una squadra in grado di competere in tutte le competizioni". Per risanare il budget, non è necessario vendere calciatori: "Per riequilibrare il saldo al 30 giugno, non sono previste vendite di giocatori. Se accadrà sarà per altri motivi".