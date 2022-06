Come confermato dal presidente Laporta in una conferenza, il club blaugrana abbandonerà temporaneamente il Camp Nou e giocherà la stagione 2023/24 allo all'Estadi Olímpic Lluís Companys, meglio conosciuto come Montjuïc, dal nome della collina dove sorge. Alla base di ciò c'è la realizzazione del progetto Espai Barça, che prevede dei lavori di restyling all'interno dello storico stadio del Barcellona, come successo nell'ultima stagione e mezza al Real Madrid

Il Barcellona si trasferirà all'Estadi Olímpic Lluís Companys nella stagione 2023/24, abbandonando momentaneamente il Camp Nou. Il motivo del trasloco temporaneo è il progetto dal nome Espai Barça, che prevede dei lavori di restyling all'interno del famoso stadio blaugrana. A riportare tutto è Sport. Come scrive il quotidiano spagnolo, a confermare la decisione è stato lo stesso club spagnolo, che in una conferenza stampa con il Comune di Barcellona ha presentato il programma della società per lo spostamento nella nuova struttura. I lavori al Camp Nou partiranno già la prossima stagione, ma al momento il Barcellona potrà continuare a giocare nel proprio stadio. Lo spostamento sarà invece necessario dalla stagione 2023/24. Sicuramente il trasferimento all'Estadi Olímpic comporterà una diminuzione del pubblico, avendo il nuovo stadio una capienza di 55.000 persone contro le 98.000 del Camp Nou. Il Barcelona potrà inoltre utilizzare lo stadio, in maniera saltuaria, anche per allenamenti e altri eventi sportivi, tra cui anche quelli della squadra femminile, che in questa stagione ha disputato quarti e semifinali di Champions League al Camp Nou.