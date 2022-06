La caccia al trono del Real Madrid di Carlo Ancelotti parte il 14 agosto e finirà il 4 giugno. I campioni in carica esordiscono in trasferta sul campo dell'Almeria, così come i cugini dell'Atletico, impegnati contro il Getafe. Esordio soft per Gattuso al Mestalla contro il neo-promosso Girona. La prima stagione intera di Xavi da tecnico del Barcellona partirà con la sfida al Rayo Vallecano. Nel calendario asimmetrico, "El Clasico" previsto alla 9^ e alla 27^ giornata