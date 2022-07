In ritiro a San Gallo con il suo Valencia, l'allenatore italiano ha parlato in esclusiva a Sky dell'ultimo anno complicato per lui: "Ho sofferto molto, sono state dette cose non vere e sono una persona diversa rispetto a quella che alcuni hanno descritto. A causa di tutto ciò l'anno scorso non ho potuto lavorare con il Tottenham, per fortuna quest'anno il Valencia mi ha appoggiato. I social possono distruggere una persona, andrebbero regolamentati". Nella giornata del 21 luglio, tutta l'intervista a Sky Sport24

Gennaro Gattuso torna a parlare. Intervistato in esclusiva da Peppe Di Stefano a San Gallo, dove è in ritiro con il suo Valencia, l'ex allenatore di Milan e Napoli è tornato sull'ultimo anno difficile, caratterizzato soprattutto da alcune accuse di razzismo e sessismo arrivate nei suoi confronti sui social: "Forse sbaglio a non parlare per difendermi - ha detto Rino a Sky Sport -, ma io sono fatto così. Però sarei ipocrita se dicessi che non ho sofferto per tante cose che sono state dette sul mio conto. Ho sofferto in silenzio, devo dire che ultimamente sono stato bersagliato su tante cose che non fanno parte della mia persona. Sono uscite cose non vere, perché sono state prese frasi dette 15 anni fa e inserite in un contesto per fare polemica. Ma io sono una persona totalmente diversa rispetto a quella che hanno descritto".