Castillejo è del Valencia: ha firmato fino al 2025

I numeri di Castillejo

Era l'estate 2018 quando il Milan acquistò Castillejo dal Villarreal. Da quel giorno, lo spagnolo ha collezionato 113 presenze con 10 gol e 15 assist. Tuttavia nell'ultima stagione è sceso in campo solo per 112 minuti, divisi in 5 partite, a causa di problemi fisici e scelte tecniche. Un'esperienza, però, chiusa nel migliore dei modi con la vittoria dello scudetto. Adesso il Valencia che lo aveva già cercato lo scorso gennaio. Sarà la terza avventura in Spagna dopo Malaga e Villarreal.