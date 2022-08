L'ex attaccante del Bayern Monaco è stato rapinato da due individui davanti la Ciutat Esportiva, il centro di allenamento del Barcellona. I due malviventi si sono avvicinati all'auto del polacco, ferma per firmare autografi ai tifosi, e hanno approfittato del momento di confusione per aprire la portiera e sottrargli orologio e cellulare

Brutta disavventura per Robert Lewandowski, che è stato rapinato mentre era in auto davanti alla Ciutat Esportiva, centro di allenamento del Barcellona. L'ex attaccante del Bayern Monaco, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all'esterno della struttura per firmare autografi e scattare foto con i tifosi che erano stavano aspettando l'ingresso dei giocatori davanti il cancello.