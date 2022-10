Jorge Sampaoli è il nuovo allenatore del Siviglia, come annunciato sui canali ufficiali del club. Gli spagnoli, infatti, hanno ufficializzato l'esonero di Julen Lopetegui dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia Dormund. Un risultato pesante, 1-4 in casa, che ha convinto il club a voltare pagina e a optare per il ritorno dell’allenatore argentino, già alla guida del club nella stagione 2016-17 (stagione conclusa con il quarto posto in campionato del Siviglia). Sampaoli, che ha firmato fino al 30 giugno 2024, avrà il compito di invertire la rotta già a partire da questo pomeriggio, quando condurrà il primo allenamento. Attualmente, il Siviglia occupa il diciassettesimo posto in Liga, con solo 5 punti conquistati in 7 partite. Un estratto del comunicato: "L'allenatore di Casilda firma per il resto della stagione e un'altra, fino al 30 giugno 2024, e questo pomeriggio dirigerà la sua prima sessione di lavoro a partire dalle 18:30. Insieme a Jorge Sampaoli arrivano anche Jorge Desio, Diogo Meschine e Pablo Fernández, che faranno parte del suo staff tecnico".