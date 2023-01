Pubblicate le classifiche dell’IFFHS. In testa alla graduatoria come miglior allenatore di club c’è Ancelotti, vincitore di Champions, Liga, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna con il Real Madrid. Il miglior Ct è invece Lionel Scaloni, campione del mondo con la sua Argentina in Qatar. Ecco le due classifiche

FRANCIA: DESCHAMPS RINNOVA FINO AL 2026