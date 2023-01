Grana giudiziaria per il Barcellona . Secondo quanto riportato da Cadena SER, il club blaugrana ha perso la causa intentata da Matheus Fernandes , centrocampista classe 1998 che nell'estate 2021 è stato licenziato dai catalani senza giusta causa. Il tribunale di Barcellona ha condannato il Barça a pagare 7,7 milioni al giocatore brasiliano, più gli interessi di mora sugli 810.000 euro che doveva al giocatore per la riduzione dello stipendio, concordata dalla squadra nel 2020. Una cifra che il club aveva corrisposto a Matheus Fernandes il 13 ottobre 2022, 6 giorni prima dell'udienza svolta in Catalogna. La società presieduta da Joan Laporta, tuttavia, presenterà ricorso.

La ricostruzione della vicenda

Era gennaio 2020 quando il Barcellona acquistò Matheus Fernandes dal Palmeiras nell'ultimo giorno di mercato, facendogli firmare un contratto fino al 2025. In un anno e mezzo in Spagna, però, il calciatore ha giocato solo 18 minuti, contro la Dynamo Kiev in Champions League. Il 26 giugno 2021 il Barça ha informato Fernandes del licenziamento per "mancanza di prestazioni in allenamento", allegando un "rapporto analitico" preparato da uno dei fisioterapisti del club. Nella sentenza, però, il magistrato dichiara che tale verbale ha "valore nullo". Oggi Matheus Fernandes gioca in Brasile nel Bragantino, ma il suo cartellino è di proprietà del Palmeiras.