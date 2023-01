Incredibile episodio nel finale di Atletico Madrid-Barcellona. Il Wanda Metropolitano si è trasformato in un ring dopo un contrasto tra Savic e Ferran Torres, che hanno dato vita a scene da wrestling: il difensore dei Colchoneros e l'attaccante blaugrana si sono strattonati a terra e sono letteralmente venuti alle mani una volta rialzatisi. L'arbitro non ha potuto far altro che estrarre il rosso per entrambi: in arrivo una maxi squalifica