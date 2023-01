Durante la conferenza stampa a poche ore dal match tra il Real Madrid e l’Athletic Bilbao, un giornalista spagnolo ha chiesto all’allenatore campione d’Europa un’opinione sul caso che ha coinvolto il suo ex club. Ecco come ha risposto il tecnico emiliano

“Volevo chiederle, al di là della partita (Athletic Bilbao-Real Madrid ndr), cosa ne pensa di ciò che è successo in Italia con la penalizzazione di 15 punti alla Juventus, e qual è la sua opinione, da italiano, sull’immagine del calcio nel suo Paese”. Questa la domanda che un giornalista spagnolo ha posto a Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa che precede la trasferta di Liga del Real Madrid a Bilbao. Secca la risposta di Carlo Ancelotti: “Non voglio commentare, ho una mia opinione ma non voglio esprimermi su un fatto che è ancora in tribunale”, ha detto l’ex allenatore di Napoli, Milan e della stessa Juventus.