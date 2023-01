Non c'è fine alla crisi del Valencia, 12° nella Liga (ma solo a +3 sulla zona retrocessione) e appena eliminato dalla Coppa del Re. Una sconfitta che ha fatto male quella contro l'Athletic Bilbao, 3-1 ai quarti di finale al Mestalla che ha aperto alla contestazione della tifoseria. Non potrebbe essere diversamente: gli spagnoli non vincono in casa dal 10 novembre (3-0 al Betis) e, dalla ripartenza del campionato, hanno raccolto solo un punto contro l'Almeria. Lo stop in semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid (5-4 ai rigori) e due facili successi nei turni di Coppa (3-0 al La Nucia e 4-0 allo Sporting Gijon) non hanno placato un ambiente particolarmente acceso contro la proprietà. Ne sa qualcosa Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia dalla scorsa estate, consapevole della situazione come ha spiegato dopo l'ultima sconfitta.