La notizia fa rumore di per sé, perché i campioni in carica della Champions e della Liga che prendono quattro gol in campionato è già qualcosa di clamoroso. Ancora di più se si guarda all’avversario: il Girona, alla terza partecipazione della sua storia nella Liga eppure già alla sua terza vittoria in campionato in sei incroci totali contro i Blancos. Non basta: con addirittura un poker servito dall’argentino Valentín "Taty" Castellanos, attaccante anche lui di scuola City (prima del Girona ha giocato con il New York City, anche questo un club dello stesso gruppo): per segnare la sua prima quaterna in Spagna ha scelto nientemeno che il Real Madrid. Senza sottovalutare un dettaglio, che dettaglio non è. Perché il Girona in Spagna non è un club qualunque ma fa parte della galassia del Manchester City, prossimo avversario del Real in semifinale di Champions. Insieme al club allenato da Guardiola e ad altre nove società (Palermo compreso) in giro per il mondo, il Girona appartiene infatti al City Football Group dello sceicco Mansour.