Il caso Vinicius scuote la Spagna e il mondo del calcio. I pesanti insulti contro il giocatore del Real Madrid, chiamato ripetutamente "scimmia" da diversi tifosi del Valencia durante la sfida del Mestalla, hanno generato una serie di reazioni indignate su tutti i fronti. Prima i tanti colleghi del brasiliano, che sui social hanno immediatamente manifestato la propria solidarietà per quanto accaduto; poi le autorità e le istituzioni verdeoro - Lula in primis - che hanno fermamente condannato gli atteggiamenti dei tifosi valenciani e minacciato di applicare il principio di extraterritorialità, secondo il quale poter applicare la legge brasiliana per crimini contro cittadini brasiliani anche al di fuori dei propri confini nazionali (come la Spagna, per l'appunto); infine la società politica e istituzionale spagnola, con la magistratura che ha deciso di aprire un'indagine per crimine d'odio e il Consiglio Supremo dello Sport spagnolo che sta visionando i filmati per colpire i responsabili.

Un episosio che ha fatto chiaramente il giro del mondo e dei social riportando nuovamente alla luce il gravissimo problema che affligge ancora il mondo del calcio, verificatosi per ben due volte nell'ultimo mese anche in Italia con i casi Lukaku a Torino e Vlahovic a Bergamo. E che, inevitabilmente, sta macchiando l'immagine della Spagna e di tutto il mondo dello sport, al punto da portare Marca, il principale quotidiano spotivo spagnolo, ad aprire la propria edizione odierna con un durissimo editoriale nel quale si chiede una maggiore incisività nelle decisioni da parte della magistratura, che spesso e volentieri ha archiviato i procedimenti per casi del genere, una nuova e migliore strategia educativa da parte delle istituzioni e un principio abbastanza chiaro: "La Spagna deve diventare un esempio di Paese antirazzista, non basta solo non essere razzisti". Ecco di seguito l'editoriale integrale