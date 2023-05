Caos al Mestalla, durante la gara vinta dal Valencia sul Real. Dopo ripetuti insulti razzisti a Vinicius, il brasiliano indica un tifoso in tribuna e ne pretende l’allontanamento: gara sospesa con Vinicius che minaccia di non tornare a giocare. Dopo 10 minuti di “trattative” e annunci dello speaker, il gioco riprende. Nel finale Vinicius, espulso per un fallo su Duro, esce tra gli insulti. Ancelotti: “Mai sentito un intero stadio urlare scimmia a un calciatore”. La ricostruzione di tutto quello che è successo