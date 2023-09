Minacce a baby tifosa: denunciati ultras Atletico

Una bambina di 8 anni - tifosa del Real Madrid - è stata aggredita verbalmente insieme alla madre e alla zia da alcuni ultras dell'Atletico Madrid la scorsa domenica. Minacce verbali e insulti razzisti diretti alla giovane tifosa - che indossava la maglia di Vinicius - sono stati rivolti all'esterno della stadio 'Civitas Metropolitano', prima dell'inizio del derby. La Liga, secondo quanto riporta 'Marca' sarebbe riuscita ad acquisire le immagini della scena e ha denunciato l'accaduto alla giustizia spagnola.

Silvia, la zia della bambina, è intervenuta in diretta a ' Cadena Ser' per spiegare l'accaduto : "All'inizio non avevamo capito che si stavano rivolgendo a noi. Mi sono persino girata pensando che se la stessero prendendo con un gruppo di ragazzi che passavano dietro di noi. Poi un ragazzo si è avvicinato e mi ha dato un pugno sul braccio. Ci sono stati molti insulti e abbiamo visto una folla molto numerosa, con persone che puntavano il dito contro mia nipote, insultandola e intonando cori di scherno. Ha avuto un terribile attacco d'ansia. Siamo scappati velocemente e le ho fatto togliere la maglia. La notte successiva si è svegliata più volte pensando che sarebbero venuti a prenderla. Aveva tanti incubi, non sa perché sia successo tutto questo e mi ha chiesto di non portarla mai più allo stadio...". Il derby è stato vinto 3-1 dall'Atletico Madrid, ma certamente questi tifosi hanno perso l'occasione di tacere.