Caso Negreira, tensione tra Barcellona e Siviglia

Tensione tra Barcellona e Siviglia prima della gara di campionato per il 'caso Negreira'. Gli andalusi hanno disertato il pranzo ufficiale prepartita e i dirigenti si sono rifiutati di sedere sul palco d'onore insieme ai colleghi catalani. Dura la risposta del Barcellona, che con un comunicato ufficiale ha annunciato l'interruzione di ogni rapporto con il Siviglia

Sul campo è arrivata una vittora dei blaugrana grazie a un autogol decisivo di Sergio Ramos, ma a tenere banco nella serata della sfida tra Barcellona e Siviglia è stato ancora una volta il caos legato al 'caso Negreira ' che coinvolge la società catalana, sottoposta a indagine per corruzione in Spagna e accusata di aver pagato oltre 7 milioni fino al 2018 a Negreira, vice presidente del comitato arbitrale, organo dipendente dalla Federazione spagnola. Tensione tra i due club prima della partita, con il Siviglia che ha rifiutato di presenziare al pranzo ufficiale pre gara e di mandare dirigenti nel palco d'onore accanto al numero uno blaugrana Laporta.

Dura la risposta del Barcellona attraverso questo comunicato ufficiale: " Il Barcellona - si legge - vuole manifestare pubblicamente il suo rifiuto contro un attacco ingiustificato e inappropriato da parte del Siviglia , che ha rifiutato di sedersi al tavolo del pranzo istituzionale tra dirigenti prima della partita tra le due squadre allo Estadi Olímpic Lluís Companys, dove inoltre i loro rappresentanti si sono rifiutati di sedersi sul palco d'onore". Dopo aver ulteriormente sottolineato l'azione del Siviglia, il Barça ha concluso annunciando l'interruzione di ogni rapporto con il club andaluso: " Considerata questa posizione inammissibile e ingiustificata del Siviglia - conclude il comunicato -, il Barcellona considera interrotti tutti i rapporti con l'istituzione del Siviglia , finché non rettificherà la sua posizione attuale".

'Caso Negreira', cosa è successo

Come riportato dall'agenzia iberica Efe, nella mattinata di giovedì 28 settembre la polizia ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio spagnola alla ricerca di indizi sul 'caso Negreira', ovvero l'inchiesta sui presunti pagamenti irregolari milionari del Barcellona all'ex numero due degli arbitri spagnoli, José María Enríquez Negreira. Il Barcellona, che come riportato sempre da Efe sarebbe anche stato iscritto sul registro degli indagati per il reato di corruzione, è accusato di aver versato al vicepresidente del CTA (Comitato Tecnico Arbitrale) Negreira circa 7 milioni di euro tra il 2001 e il 2018.