Dopo la rete segnata allo stadio 'Maradona' in Champions, l'inglese firma anche una doppietta in Liga. Per Bellingham ora sono 10 reti in altrettante gare giocate finora con il Real: 8 reti in campionato e 2 in Europa. E con il 4-0 all'Osasuna, Ancelotti va alla sosta in vetta da solo a prescindere dal risultato del Barcellona domani sera con il Granada

Ancora Jude Bellingham, sempre più Jude Bellingham. Dopo il gol segnato in Champions al Napoli, ecco un’altra doppietta (la seconda in campionato) firmata stavolta in Liga con il Real Madrid. Due reti all’Osasuna in campionato, e quelle sue lunghe braccia allargate dopo ogni gol che stanno diventando, oltre che marchio di fabbrica, un’abitudine frequentissima. Perché l’inglese non si ferma più e il suo inizio di stagione è davvero impressionante. Sempre a segno nelle prime quattro giornate di Liga. Ma lo dicono soprattutto anche altri numeri: il centrocampista che il Real ha acquistato per oltre 100 milioni di euro dal Borussia Dortmund finora ha giocato dieci partite con la camiseta blanca. E quante reti ha segnato, in queste dieci partite? Esattamente dieci. Otto gare giocate in Liga, otto gol. Due sfide giocate in Champions, due reti. Facile, no? No. Numeri da fuoriclasse. Anche se, è bene ricordarlo, ad appena 20 anni, Bellingham è solo all’inizio.