Calcio

Brutte notizie per Psg e Barcellona che perdono rispettivamente Zaire-Emery e Gavi. Stop fino al 2024 per il francese, stagione finita invece per lo spagnolo che ha riportato la rottura del crociato. Entrambi si aggiungono alla lista dei giocatori che in questa sosta per la nazionale hanno subito un infortunio in partita o in allenamento. Alcuni di loro anche tra i club italiani. Ecco tutti i calciatori che si sono fatti male, a partire da quelli della Serie A