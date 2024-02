L'Atletico beffa il Real al 93': 1-1 al Bernabeu

Pareggio beffa per il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel derby contro l'Atletico di Giovanni Simeone. Non è bastato il vantaggo nel primo tempo dell'ex milanista Brahim Diaz per "vendicare" la sconfitta subita per 3-1 all'andata che resta l'unica dei blancos nella Liga. Allo scadere del recupero infatti è arrivato il pareggio firmato da Llorente che non permette al Real di andare in fuga in testa alla classifica approfittando del pareggio del Girona

