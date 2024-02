Morti incendio, rinviate sfide Valencia e Levante

Ufficiale il rinvio della partita del campionato spagnolo del Valencia in casa del Granada, in programma sabato. Decisione presa dopo la tragedia dell'incendio all'edificio di 14 piani a Valencia che ha provocato la morte di almeno quattro persone. La Liga ha annunciato un minuto di silenzio in tutte le partite. Non si giocherà nemmeno Levante-Andorra di Segunda Division

La Federcalcio spagnola ha rinviato le due partite di campionato di Liga e Segunda Division, Granada-Valencia e Levante-Andorra, in programma sabato rispettivamente alle 14 e alle 21. La Federcalcio ha accolto la richiesta di sospensione avanzata da Valencia e Levante, per i tre giorni di lutto ufficiale proclamati dalle autorità dopo l'incendio che ha provocato almeno quattro morti e 15 dispersi. Rubén Baraja, allenatore del Valencia, ha dichiarato che: "È un giorno in cui il calcio passa in secondo piano, ci sono cose nella vita che sono molto più importanti. Dobbiamo mostrare solidarietà in questa situazione e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a evitare che diventasse così catastrofica come si temeva". La Lega spagnola ha fatto sapere che in tutte le partite del fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio.