Assistente ferita al volto durante Betis-Athletic

La guardalinee Guadalupe Porras si è scontrata contro una telecamera, dopo il primo gol del Betis Siviglia durante la sfida di Liga contro l' Athletic Bilbao . L'assistente dell'arbitro - mentre correva per seguire l'azione - si è scontrata contro una telecamera , ferendosi in maniera evidente al volto (e perdendo sangue). Porras ha dovuto abbandonare il campo , sostituita dal quarto uomo. L' operatore televisivo è stato rimproverato dall'arbitro Cuadra Fernandez per esseresi avvicinato troppo al campo e poi espulso per aver continuato a riprendere nonostante l'incidente.

Subito dopo l'incidente e le prime cure ricevute in campo l'assistente è stata portata nell'ospedale più vicino per degli accertamenti e per farsi medicare le ferite riportate: "La guardalinee Guadalupe Porras Ayuso è stata sottoposta a vari esami per verificare le proprie condizioni e dopo aver subito un intervento per suturare la ferita sul volto, ha lasciato la strattura in buone condizioni", si legge in un comunicato. Alla fine, dunque, Soltanto un grande spavento. E un bel po' di sangue. Non appena si riprenderà del tutto, Guadalupe Porras potrà tornare regolarmente al suo posto.