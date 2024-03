Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham è stato squalificato per due giornate dalla Federcalcio spagnola, dopo il cartellino rosso ricevuto durante il pareggio (2-2) di Valencia sabato scorso. Il club madrileno, attuale leader della Liga, ha presentato ricorso contro questa sanzione, ritenendo che l'arbitro avesse commesso un "errore" nell'escludere il giocatore inglese, ma il ricorso è stato respinto dalla commissione disciplinare. A Valencia, Bellingham ha contestato duramente all'arbitro la sua decisione di invalidare il suo gol di testa nel recupero, che avrebbe potuto regalare al Real una vittoria di misura. Nella sua relazione, Jesus Gil Manzano ha giustificato l'espulsione spiegando che "dopo la fine della partita, ancora in campo, (il giocatore) è corso verso di me con atteggiamento aggressivo e mi ha urlato contro". Il capocannoniere del campionato (16 reti) salterà quindi le prossime due partite di campionato, domenica contro il Celta Vigo e il 16 marzo contro l'Osasuna.