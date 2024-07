"Habla, habla". Così Lamine Yamal - in mondovisione - si è rivolto gioioso alle telecamere subito dopo il triplice fischio che ha decretato la Spagna prima finalista a Euro 2024. Una serata indimenticabile per il 16enne, diventato il goleador più giovane di sempre tra Europei e Mondiali, e che ha approfittato del gol e della qualificazione per prendersi una sua piccola rivincita. Quelle parole, infatti, erano rivolte con ogni probabilità ad Adrien Rabiot che, nella conferenza stampa di vigilia, aveva parlato proprio della giovanissima stella spagnola: "Se Lamine Yamal vuole giocare la finale degli Europei con la Spagna, dovrà fare molto di più contro di noi rispetto a quanto ha fatto finora - erano state le dichiarazioni del centrocampista francese -. Gli metteremo pressione affinché non si senta a suo agio". Pressione che non ha funzionato del tutto, vista la gara da protagonista disputata dal 2007 di proprietà del Barcellona. Proprio di Rabiot si è 'liberato' con una doppia finta prima di scaricare il mancino in rete grazie anche all'aiuto del palo.