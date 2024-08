Termina con un pareggio in casa del Maiorca la partita inaugurale del Real Madrid, campione in carica, in Liga. La squadra di Ancelotti passa subito avanti grazie alla magia di Rodrygo, ma nella ripresa l'ex biancoceleste Muriqi realizza l'1-1 definitivo. Nel finale espulso Mendy

Inizia con un mezzo passo falso il campionato del Real Madrid , campione in carica e fresco vincitore della Supercoppa Europea. I Blancos non vanno oltre l' 1-1 sul campo del Maiorca , al termine di una partita cominciata nel migliore dei modi ma poi complicatasi nel corso della ripresa. Un pari deludente per Mbappé e compagni che costa il primo ritardo in classifica dal Barcellona.

Muriqi risponde a Rodrygo

Allo stadio de Son Moix il Real Madrid ci mette meno di un quarto d'ora a trovare il suo primo gol della Liga. La firma porta il nome di Rodrygo che, al 13', inventa un meraviglioso destro a giro sul palo lontano su cui Greif non può nulla. La rete del vantaggio rilassa eccessivamente i ragazzi di Ancelotti che arrivano avanti all'intervallo ma, dopo 8 minuti della ripresa, incassano il gol del pari: lo sigla l'ex Lazio Muriqi che, sul cross da corner, stacca di testa e trafigge Courtois, facendo impazzire il pubblico di casa. Nella mezz'ora finale Mbappé prova a caricarsi la squadra sulle spalle e produce almeno due nitide occasioni per strappare i tre punti, mentre il Maiorca tenta senza successo il colpo di coda. Finisce 1-1, con i Blancos che chiudono anche in 10 per il rosso diretto inflitto a Mendy dopo un entrata completamente in ritardo.