Vinicius Junior torna a parlare del tema del razzismo in Spagna. Il calciatore brasiliano del Real Madrid, vittima di qualche attacco durante l’ultima stagione di Liga, ha spiegato ai microfoni della 'CNN' che se la situazione non dovesse migliorare, bisognerebbe ripensare alla località del Mondiale del 2030, che si disputerà principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco, più tre gare in calendario in Sudamerica. "Spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare qualcuno per il colore della sua pelle – ha detto il brasiliano –. Se le cose non dovessero evolversi fino al 2030, penso che il Mondiale dovrà cambiare sede. Se i giocatori non si sentono a proprio agio di giocare in un paese in cui potrebbero subire il razzismo, per loro sarà molto complicato".