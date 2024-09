Piccolo guaio per Carlo Ancelotti . L'allenatore italiano dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per le prossime tre settimane circa . L’attaccante francese si è fermato nella gara di martedì contro l’Alaves (vinta 3-2 e con un gol, il 5° in campionato, dell’ex Psg) per un fastidio alla coscia e gli esami hanno evidenziato oggi una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra . Per il classe ‘98 si tratta del primo stop in stagione visto che era sempre partito titolare nelle 9 gare da giocatore dei Blancos.

Le partite che salta: col Milan ci sarà

L’infortunio prevede l’indisponibilità di Mbappé per una ventina di giorni che lo porterà a saltare il derby contro l’Atletico e sempre in Liga la partita contro il Villarreal, mentre in Champions non ci sarà nella trasferta di Lille. L’obiettivo è tornare per Celta Vigo-Real Madrid, ma in ogni caso sarà pronto per il Clasico con il Barça del 26 ottobre e per la tanto attesa sfida col Milan – a cui non ha mai nascosto di tifare – in programma al Bernabeu il 5 novembre.