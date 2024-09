Coinvolto nel lancio di oggetti che aveva interrotto per 25 minuti il derby di Madrid, il portiere del Real aveva accusato un problema muscolare al termine della partita come spiegato da Ancelotti. Lo hanno confermato gli esami medici, infortunio all'adduttore della gamba sinistra che gli farà saltare le sfide contro Lille (Champions) e Villarreal (Liga). Non è a rischio il Clásico del prossimo 26 ottobre

Il Real Madrid perde Thibaut Courtois per almeno due settimane. Dopo essere stato coinvolto nel lancio di oggetti da parte dei tifosi dell'Atletico Madrid, che avevano portato alla sospensione del derby per 25 minuti, il portiere belga aveva rimediato un problema muscolare al termine della partita come anticipato in conferenza stampa da Carlo Ancelotti. A distanza di poche ore, in seguito agli esami medici, il club ha confermato l'infortunio del giocatore con una nota: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stato diagnosticato un infortunio all'adduttore della gamba sinistra. L'evoluzione è in sospeso". Si prospetta uno stop di due/tre settimane, sosta forzata che farà saltare a Courtois le partite contro Lille (Champions League) e Villarreal (Liga). L'obiettivo dei Blancos è riaverlo in campo il prossimo 19 ottobre contro il Celta Vigo, una settimana prima del super Clásico al Bernabeu contro il Barcellona.