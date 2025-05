Se Inzaghi ne ha cambiati dieci col Verona vincendo lo stesso, Flick ne ha cambiati nove, ma ha sofferto e chiesto aiuto alla cavalleria per conquistare tre punti pesantissimi in campionato contro il Valladolid. E intanto Lewandowski è ormai a un passo dal tornare in gruppo e dovrebbe essere recuperato per il ritorno di San Siro. Partiamo dal risultato: il Barça vince 2-1 contro il Valladolid - club di proprietà del Fenomeno Ronaldo - già retrocesso ma ostacolo durissimo (e quasi esiziale) nella corsa al titolo. I blaugrana ora sono a +7 sul Real (che gioca domenica) a una settimana dal Clásico di ritorno di campionato.

Yamal riposa, ma solo 38 minuti

Turnover massiccio, dicevamo: soltanto Pedri e Gerard Martin - contando gli undici titolari dell'andata di Champions - hanno giocato dal 1' anche nel sabato di campionato. Inizialmente a riposo i vari Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres, Iñigo Martinez, De Jong, Szczesny e Cubarsì; ma non per molto. Il baby fenomeno del Barça, infatti, ha riposato appena 38 minuti, poi è dovuto entrare in campo per sostituire l'infortunato Dani Rodriguez. E ovviamente per guidare la rimonta, visto che il Valladolid era passato dopo appena sei minuti con un 'gollonzo' di Sanchez che he beffato il rientrante Ter Stegen, tornato dopo 223 giorni di stop (ma Flick lo ha già detto nel post partita: con l'Inter torna Szczesny). All'intervallo - e sempre sull'1-0 Valladolid - dentro anche Raphinha e De Jong. Proprio di Raphinha l'1-1, poi il ribaltone con Fermin Lopez cinque minuti più tardi. Nella ripresa sono entrati anche Olmo ed Eric Garcia, mentre è uscito acciaccato Gavi, comunque raramente un titolare in stagione.