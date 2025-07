Svelato il calendario del campionato spagnolo. Il Barcellona fa il suo esordio in trasferta al Mallorca, mentre ritornerà nel nuovo Camp Nou alla quarta giornata contro il Valencia. Il Real inizierà in casa con l'Osasuna. Il 28 settembre il primo derby di Madrid (il 22 marzo il ritorno). Alla decima giornata il primo Clasico al Bernabeu, alla trentacinquesima il ritorno

La nuova stagione de La Liga è pronta a prendere il via. È stato svelato il calendario del nuovo campionato, con il Real Madrid che debutterà in casa contro l'Osasuna. Per vedere il Barcellona nel nuovo Camp Nou, invece, bisognerà aspettare la quarta giornata con il Valencia. Questo l'elenco di partite del primo turno: Deportivo Alaves-Levante, Athletic Club-Siviglia, Celta Vigo-Getafe, Girona-Rayo Vallecano, Espanyol-Atletico Madrid, Mallorca-Barcellona, Elche-Real Betis, Real Madrid-Osasuna, Valencia-Real Sociedad, Villarreal-Oviedo.